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Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:28 Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Turan Işık (46) idaresindeki 11 M 0042 plakalı minibüs, Mahallesinde Zümrüt Sokak ile Laleli Sokak'ın kesişiminde Nusret Çelik (38) yönetimindeki 11 AL 305 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sırasında içinde yolcu bulunmayan minibüs çarpışmanın etkisiyle önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi.
Kazada yaralanan Işık ve Çelik ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hürriyet, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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