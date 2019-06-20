Bilecik'te muhtarlara eğitim

Bilecik Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda seçilen muhtarlara mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatılması, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunların kısa sürede yetkililere iletilmesi amacıyla hizmet içi eğitimlerin verilmesinin istendiğini anımsattı.

Hem yeni seçilen hem de tekrar seçilen muhtarlara görevlerinde başarılar dileyen Taşdöğen, "Başta Valiliğimiz olmak üzere kaymakamlarımız, İl Özel İdaresi ve diğer kurumlarımızla sorunları yerinde tespit etmek amacıyla köylere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Yatırımları, ihtiyaç durumlarına göre yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İdare ve Denetim Müdürü İsmail Hakkı Elmas tarafından "devlet hiyerarşisi, anayasanın temel hükümleri, köy kanunu, Türk bayrağı kanunu, muhtarlar tarafından düzenlenen ve onaylanan belgeler, muhtarların uyması ve dikkat etmesi gereken konular ile görev, yetki ve sorumlulukları" konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimin ardından muhtarlar, mahalle ve köylerine ilişkin istek, talep ve önerilerini iletti.

Kaynak: AA