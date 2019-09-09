Haberler» Yaşam» Haber

Bilecik'te öğrenciye iş, işverene çalışan fırsatı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrencilerin 4 ay süreyle özel iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışmasına imkan tanıyan '3+1 İş yeri Uygulaması' için işveren talepleri toplanmaya devam ediyor.

09.09.2019 13:10 Bilecik'te öğrenciye iş, işverene çalışan fırsatı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrencilerin 4 ay süreyle özel iş yerleri ve kamu kurumlarında çalışmasına imkan tanıyan '3+1 İş yeri Uygulaması' için işveren talepleri toplanmaya devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, konu ile ilgili yapığı açıklamada, öğrencileri iş hayatına hazırlayan, işverenlerin ise çalışan ihtiyaçlarına cevap veren uygulama kapsamında, 200 öğrencinin eğitim gördükleri alanlarda faaliyet gösteren iş yerlerine yerleştirileceğini ifade etti. Taş, "4 ay (16 hafta) sürecek uygulamada, haftanın 5 günü 8'er saat çalışacak öğrencilere, iş yerleri tarafından asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak şartıyla aylık maaş verilecek ve bu ücretin 3'te 1'lik kısmı devlet katkısı olarak firmalara iade edilecek. Öğrencilerin sigorta primleri üniversite tarafından ödenecek. Çalışma süresi sonrası iş yerleri için herhangi bir istihdam zorunluluğu bulunmayan uygulamadan faydalanmak isteyen iş yerlerinin 'firma.bilecik.edu.tr' adresine kayıt olmaları ve 13 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar taleplerini sisteme girmeleri gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

İbrahim Taş, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
13:17   Başkan Şahin'in yeni eğitim ve öğretim yılı mesajı
13:10   Bilecik'te öğrenciye iş, işverene çalışan fırsatı
13:08   Bir asırdır devam eden "Türkmen Dede" hayır yemeği
12:52   Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına kavuşuyor
12:40   Başkan Yüzügüllü "Başarı dolu eğitim yılı diliyorum"
12:31   Rektör Çomaklı'nın İzmir'in Kurtuluşunun 97. yılı mesajı
12:29   Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü