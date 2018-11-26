Bilecik'te Öğretmenler Günü Kutlandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:06

Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program ile kutlandı.Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, Belediye Başkanı Nihat Can, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan'ın açılış konuşmasının ardından Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Anadolu ve Öğretmenler" isimli gösteriyi sergiledi.Görevleri sırasında şehit olan öğretmenleri konu alan sinevizyon sunumunun ardından bu yıl emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri Vali Vekili Mehmet Taşdöğen ve protokol üyeleri tarafından verildi.Program adaylığı kalkan öğretmenlerin ant içmesi ve müzik öğretmeni Harun Atapay eşliğinde Öğretmen Marşı'nın seslendirilmesiyle sona erdi.