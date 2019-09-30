Haberler » Güncel » Haber

Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerin kantinlerinde denetim yapıldı.

30.09.2019 16:46Bilecik'te okul kantinleri denetlendi
Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerin kantinlerinde denetim yapıldı.
İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılında okullarda öğrencileri gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceklerini belirterek, her okulda gönüllü gıda denetçilerinin olacağını bildirdi.
Yıl boyu rutin gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktaran Yoldaş, "Okullarımızın kantin ve yemekhaneleri, görevliler tarafından düzenli olarak denetlenecek. Çocukların okullarda hijyenik ve sağlıklı ürünleri tüketmesi için çalışıyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Hijyen koşulları, çalışanların hijyen sertifikaları, gıdaların saklama, pişirme ve sunum koşullarını denetleniyor. Aynı zamanda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yoldaş, "Gıdanı Koru Projesi" hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:39 Tuğçe'yi şaka yaparken vurduğunu iddia etti
21:37 Galatasaray-PSG maçına doğru - Fatih Terim (1)
21:37 Safra kesesinden 1050 taş çıktı
21:35 CSO yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıldı
21:33 Belediye başkanının makam aracına haciz konulması
21:33 - Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı
21:32 Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlusu şüphelisini yargılayacak