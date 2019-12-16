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Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetlendi.

16.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:09Bilecik'te okul kantinleri denetlendi
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, denetimlerin sürekli yapılacağı bilgisini verdi. Yoldaş, "Resmi kontrol görevlileri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilimizdeki okul kantinlerini ve çevresindeki gıda işletmelerini kapsamlı bir şekilde denetledi.

Denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihlerine, işletmenin ve personelin hijyen kurallarına uyup uymadığına ve çalışanların hijyen sertifikalarına dikkat edildi. İnsan sağlığının korunması için gıda işletmelerine yıl boyu risk esaslı denetimlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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