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Bilecik'te organize suç örgütüne operasyon

Bilecik merkezli Eskişehir ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:10Bilecik'te organize suç örgütüne operasyon
merkezli ve Rize'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "Organize Suç Örgütleri"ne yönelik Bilecik merkezli Eskişehir ve Rize illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.K. (42), N.T. (40), T.D. (29), A.Z.Y. (22), İ.M. (25) ve M.A. (40), Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadelerinin alınması için Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği, 35 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonla ilgili Ş.Ç.'nin ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, 1'i firari 6 kişinin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde son bir yılda 9 ayrı suça karışarak gözaltına alınan ve tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilen M.K.A. adlı şahıs liderliğinde hareket ettiği iddia edildi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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