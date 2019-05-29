Bilecik'te orman yangını

Bilecik
'in Gölpazarı
ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Orman İşletme Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre, İncirli ile Demirhanlar köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Gölpazarı ve Bilecik merkezden ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan, bölgenin sarp arazi olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı, Bursa
ve çevre illerden destek istendiği belirtildi.
Orman İşletme Müdürlüğü
, Gölpazarı
, Bilecik
, Güncel
Kaynak: AA