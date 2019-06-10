Bilecik
'te orman yangını (3)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bilecik Osmaneli
karayolu üzerinde bulunan karaçam ormanında öğlen 13.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye ekipleri ve havadan helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Bilecik Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri ormanda soğutma çalışmalarına başladı. Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın kötü arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangın söndürme de güçlük çektiklerini ifade ederek, 'Saat 23.30 sıralarında orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimiz ormanda soğutma çalışmalarına başladı. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 15 hektarlık alanda yangın etkili oldu' dedi.
Orman yangınındaki soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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