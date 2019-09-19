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Bilecik'te orman yangını

Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

19.09.2019 16:39Bilecik'te orman yangını
Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Gölpark mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Sakarya'nın Geyve ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Osmaneli Belediyene ait 4 itfaiye ekibi ile 2 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma işlemi yapılıyor.

Öte yandan, çıkan yangında 6 hektarlık alan kül oldu. - BİLECİK

Osmaneli, Düzmeşe, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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