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Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu

Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu Yangına 13 arazöz, 3 itfaiye ve 2 helikopterin müdahale etti Alevler ekiplerin uzun uğraşı sonunda söndürüldüBİLECİK - Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

19.09.2019 20:15
Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu
Yangına 13 arazöz, 3 itfaiye ve 2 helikopterin müdahale etti
Alevler ekiplerin uzun uğraşı sonunda söndürüldü
BİLECİK - Bilecik'te çok sayıda ekibin müdahale ettiği orman yangını uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü Gölpark mevkinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Sakarya'nın Geyve ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, Bilecik ve Osmaneli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Osmaneli Belediyene ait 4 itfaiye ekibi ile 2 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken alanda soğutma işlemi yapılıyor.
Öte yandan çıkan yangında 6 hektarlık alan kül oldu.
Bilecik'te orman yangını: 6 hektarlık alan kül oldu

İtfaiye, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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