03.07.2019 11:44
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Bilecik'te ormanlık alanda yangın

Bilecik

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde huzurevi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da olduğu bölgedeki yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BİLECİK
Kaynak: İHA
3. Sayfa

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