Bilecik'te Osb İçindeki Yola Malzeme Koyan Fabrikalardan Sürücüler Şikâyetçi

11 Aralık 2018 Salı 14:35



11 Aralık 2018 Salı 14:35

Bilecik 1. Organize Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının ürettiği ürünleri fabrika dışındaki yola dizmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.Bilecik OSB Ata Bulvarı üzerinde üretim yapan bir seramik fabrikasının ürettiği ürünleri fabrika dışındaki bulvar üzerinde sağlı sollu dizmesi hem sürücülere zor anlar yaşattı. Fabrika ürünlerin sevkiyatlarını buradan yaparken, bulvar üzerinden giden araçlar uzun süre fortiflerin tırlara yükleme yapması bekliyor. Diğer taraftan fabrikalar çalışanlarının bu çalışmayı aylardır sürdüğünü ve OSB yönetiminin hiçbir önlem almadığı iddia edildi. - BİLECİK