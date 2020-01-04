Haberler » Güncel » Bilecik'te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı - Haber

Bilecik'te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Bilecik'te aynı istikamette seyir halinde bulunan otobüs ve tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

04.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:20 Bilecik'te otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

'te aynı istikamette seyir halinde bulunan otobüs ve tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'ten istikametine seyir halindeki Mesut K. idaresindeki 16 ABE 819 plakalı yolcu otobüsü, Tünel Restoran önünde seyreden Rıza K. yönetimindeki 67 AZ 697 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsü içinde bulunan 24 yolcudan 2'si sıkışmalı 17'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Sıkışan 2 yolcu Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından çıkartılırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazada otobüs sürücünün uyuduğu iddia edilirken, aynı firmaya ait yolcu otobüsü yaklaşık 1 hafta önce aynı mevkinde aynı şekilde bir kaza geçirmiş o kazada da 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan Bozüyük-Bilecik karayolu araçların kaldırılmasından ardından tekrar trafiğe açıldı.

(İsmet Cep/İHA)


Eskişehir, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16   İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu - Haber
14:15   Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Haber
14:15   Hamsi firarda - Haber
14:14   Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Haber
14:11   Bitlis'te kar yağışı 70 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:17:09