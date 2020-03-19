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Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

19.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:38
Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Bilecik 'te otomobil bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten İstasyon Mahallesine istikametine seyir halindeki Abdülkadir K. (19) yönetimindeki 34 BZT 908 plakalı otomobil TOKİ rampalarını mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüyü Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA

Etiketler : Bilecik, Güncel

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