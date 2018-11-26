Bilecik'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te bir otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadir Yöney (26) idaresindeki 11 AAC 954 plakalı otomobil, Ahmetpınar mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarındaki beton bariyere çarptı.
Kazada sürücü Yöney ve araçta bulunan Yurdanur Özkul (18) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:49