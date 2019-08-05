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Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

05.08.2019 20:29 Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bilecik'te, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Mümtaz A. idaresindeki 26 VD 522 plakalı otomobil, Bilecik- Başköy kavşağında, Recep T. yönetimindeki 11 AAK 111 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mümtaz A. ile araçlarda bulunan Serhat Salim D, Songül A. ve Duygu A, yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Duygu A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bilecik, Başköy, Güncel

Kaynak: AA

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