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Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'in Başköy kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

05.08.2019 20:47 Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bilecik'in Başköy kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Başköy kavşağında meydana geldi. Recep T. yönetimindeki 11 AAK 111 plakalı hafif ticari araç, Bilecik istikametine seyir halinde olan Mümtaz A. idaresindeki 26 VD 522 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Başköy kavşağında orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Mümtaz A. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serhat Salim D., Songül A. ve Duygu A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Duygu A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, Başköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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