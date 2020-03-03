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Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

03.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:32Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- karayolu üzerinde seyir halindeki Hüseyin Başhan (70) idaresindeki 11 SE 234 plakalı otomobil ile Sezgin Şahin (52) yönetimindeki 11 ER 676 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe rampasında çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Görgülü (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile çekilirken, trafik de normale döndü. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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4.03.2020 00:15:06