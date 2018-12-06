Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 1 Yaralı

Bilecik
'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi
Edebali Caddesi seyir halinde bulunan Şeyma Arslan idaresindeki 11 AU 054 plakalı otomobil ile, Baran Kaymak'ın kullandığı 11 AAE 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralanırken, yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Kaymak, ilk tedavisinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumun iyi olduğunu öğrenildi.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Hürriyet Mahallesi,Bilecik
06 Aralık 2018 Perşembe 14:24