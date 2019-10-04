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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.10.2019 16:10Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı : 1 yaralı
Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Osman T. idaresindeki 11 TF 817 plakalı otomobil ile aynı sokak üzerinde seyir halinde bulunan Emre S. yönetimindeki 06 EA 7264 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik Merkez, Bilecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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