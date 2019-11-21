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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

21.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:27Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik istikametinden sanayiye seyir halinde gitmekte olan Serdar E. Yönetimindeki 11 TAAF 980 plakalı otomobil ile K. yönetimindeki 11 AAK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralı Emrah K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik, Emrah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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