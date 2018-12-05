Bilecik'te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Eskişehir
'e giden Hüseyin Berk Mumcu idaresindeki 34 BEH 956 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolu 45. kilometredeki Poyra rampası mevkisinde, aynı yönde seyrederken geri dönmek için manevra yapan İrfan Eken'in kullandığı 38 LG 704 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Mumcu ile otomobildeki Mert Şener
ve Özgür Özger yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralılar, Bozüyük ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.
Bozüyük,Bilecik
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:51