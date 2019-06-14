Bilecik'te otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde yol kenarındaki kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yaralandı.
Bozüyük- Bursa
kara yolunda seyreden Akif Ç. (37) yönetimindeki 34 SZ 0721 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan kayalıklara çarptı.
Kazada sürücü, eşi Hülya Ç. (37) ve kızları Ennur Ç. (9) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akif Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün eşi ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.