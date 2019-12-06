Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, T.K. yönetimindeki 06 ADU 289 plakalı otomobil, Bilecik-Sakarya karayolunun Kızılöz köy kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Özbay'a (65) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özbay'ın cesedi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürüldü.
Otomobil sürücüsü T.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.