Haberler» Güncel» Haber

Bilecik'te otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

03.08.2019 10:32 Bilecik'te otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Kazankaya yönetimindeki 26 PR 905 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi Bedri Rahmi Caddesinde Mustafa Demirleng'in kullandığı 11 M 5040 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Rabia A, Mevlüde Ç. ve Hanife S. ile otomobilde bulunan Sultan S. ve Ayşe B. yaralandı.
Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi öğrenildi.

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16   TRABZON'DA HER OKULA BİR SOKAK KÖPEĞİ
11:16   "Türkiye, sağlık turizminin ilgi odağı"
11:15   "Her zaman Galatasaray taraftarıyım"
11:15   Ünlülerin bahçeleri "çimin doktoru Neslihan"dan soruluyor - MUĞLA
11:15   Terör örgütü PKK/KCK'nın Norveç sorumlusu Bursa'da yakalandı
11:15   Hediye kutusuna gizlenmiş bin 482 uyuşturucu hap bulundu
11:15   Kurban anketi sonuçları açıklandı