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Bilecik'te otomobillin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:28Bilecik'te otomobillin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Poyra rampaları mevkisinde arıza yapması nedeniyle sol şeritte kalan M.R. yönetimindeki 42 ADR 329 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ş.K. ile otomobilde bulunan Ersin Kaçar ve Ö.G, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılırken, Kaçar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bozüyük, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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