Bilecik'te özel çocuklar havuzda "özgürlüğün" tadını çıkarıyor

Engellilerin hayatlarına dokunmak ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından yürütülen "Yüz Yüze 2" adlı proje kapsamında özel çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.Özel gereksinimli öğrenciler, proje ile su içi egzersizler aracılığıyla bilişsel ve duyuşsal yetilerinin yanı sıra esneklik, kuvvet, sürat, denge, koordinasyon gibi biyomotor gelişimlerini artırıyor.Kelimelerle ifade edemedikleri diyalogları yüz yüze, göz göze temasla kuran, yeni arkadaşlar edinen çocukların aileleri arasında da dayanışma ortama sağlanıyor.Evlerinden alınıp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzundaki eğitimin ardından evlerine bırakılan çocukların, gönüllü üniversite öğrencileriyle sosyalleşmeleri ve farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Projede, çocuklarının eğitimlerini takip eden ailelere de psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarınca destek veriliyor.BŞEÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı Dr. Raif Zileli, AAmuhabirine, "Kampüste Hayat Var", "Benimle Oynar Mısın?", "Neşeli Günler" ve "Yüz Yüze" projelerinden sonra "Yüz Yüze 2" adlı yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamındaki projeyle sürdürülebilirliğin güzel bir örneğini hayata geçirdiklerini belirten Zileli, Bilecik Valiliği, Belediye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlüklerinin ortaklığında yürütülen çalışmanın beklenenin üzerinde ilgi gördüğü, özel gereksinimli çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığı bilgisini verdi.Fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog ve cankurtaran desteğiÖzel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizlerle üniversite öğrencileriyle sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması, üniversiteli gençlerin farkındalıklarının geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin, temel hedefleri olduğunu aktaran Zileli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yıl ağır kategorideki 30 özel gereksinimli çocuğumuz doktor kontrolünden geçirildikten sonra fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, cankurtaran ve alanında uzmanlaşmış yüzme antrenörleri nezaretinde yaklaşık 70 üniversiteli gönüllü öğrenci ile bire bir eşleşerek kendilerine özel hazırlanan antrenman programına göre yıl boyunca eğitim öğretime endeksli olarak haftada iki gün su içi egzersizler yapıyor. Özel çocuklar havuzda çalışırken de aileler ayrı bir sınıfta psikolog ve sosyal çalışmacı eşliğinde eğitime tabi tutuluyor. Çocuklardaki somut gelişimler kaydediliyor, motivasyonumuz artıyor ve projeler birbirini izliyor."Zileli, BŞEÜ'nün, şehir ve kurumlarla kurduğu iş birlikleri sayesinde her yıl özel gereksinimli çocuklara yönelik farklı formatlarda tiyatro, koro, eğitsel oyun, yüzme gibi farklı projelerle sosyal sorumluluk görevini en iyi şekilde ortaya koyduğunu dile getirdi."Havuzda çok özgür"Antrenörlerden Burcu Topaloğlu da farklı engel gruplarına eğitim verdiklerini belirtti.BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Büşra Selvi, arkadaşlarıyla projede yer almaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.Bu çalışmaların kendilerine çok şey kattığına değinen Selvi, "Özel çocuklarla eskisine göre daha iyi empati kurabiliyoruz, iletişimimiz çok iyi. Her geçen gün de daha ileri gittiğini görmek bize çok mutluluk veriyor. Hem bizim için hem onlariçin çok güzel bir proje." dedi.Özel çocuklardan 10 yaşındaki Sinemis Volkan'ın annesi Aslıhan Ulu Volkan, kızının yürüyemediğini, konuşma bozukluğunun bulunduğunu ve 4 yıldır havuza geldiğini aktardı.Kızının tüm engellerine rağmen havuzda yüzebildiğini söyleyen Volkan, "Bağımsız olarak, lisanslı bir yüzücü gibi hareket edebiliyor. Havuzda çok özgür. Gündelik yaşamda yapamadığı hareket kabiliyetini havuzda rahatlıkla yapabiliyor, bu nedenle de havuzu çok seviyor." diye konuştu.18 yaşındaki down sendromlu Arda Güneş'in annesi Sibel Güneş, özel çocukların havuzdayken öz güveninin arttığını gözlemlediklerine dikkati çekti.Özel gereksinimli Ahmet Sinan Yeyen ise havuzda mutlu olduğunu ve yüzmeyi öğrendiğini ifade etti.