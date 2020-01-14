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Bilecik'te özel eğitim gereksinimli çocuklar pasta yaptı

Ertuğrulgazi Etno Federasyonu tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Kim Demiş Ki Yapamayız?" adlı proje kapsamında özel eğitim gereksinimli çocuklar pasta yaptı.

14.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:34Bilecik'te özel eğitim gereksinimli çocuklar pasta yaptı
Ertuğrulgazi Etno Federasyonu tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Kim Demiş Ki Yapamayız?" adlı proje kapsamında özel eğitim gereksinimli çocuklar pasta yaptı.
Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler, proje koordinatörü Sevcan Akıncı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden gönüllü öğrencileri ile Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde, pasta yapmak için buluştu.
Kendi tasarımlarıyla ürettikleri pastaları katılımcılara ikram eden çocukların mutluluğuna Vali Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk de ortak oldu.
Şentürk, etkinlikte yaptığı açıklamada, hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini söyledi.
Öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini belirten Şentürk, "Özel eğitim gerektiren çocuklarımızın eğitimlerinin sağlanması, kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alışkanlıklar kazandırılması bizlere düşen görevlerden biridir. Meslek alanlarını tanıtmalı ve hayata dahil olmalarını sağlamalıyız." dedi.
Gençlik Merkezi Müdürlüğünden psikolog Yasemin Tekin de engelli bireylerin sosyalleşmesi, öz güvenleri ve iletişim becerilerinin artması bakımından bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu dile getirdi.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile Gençlik ve İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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