Bilecik'te pazar esnafı arasında kavga: 2 yaralı
Bilecik'te pazar esnafı arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
09.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:12
Bilecik 'te pazar esnafı arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, Nuri Ç, Maşallah Ç, Ekrem Ç, ve Kemal Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Ç. ile Ekrem Ç. sopa ve demir darbeleri ile yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın yer vermeme nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, Nuri Ç, Maşallah Ç, Ekrem Ç, ve Kemal Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Ç. ile Ekrem Ç. sopa ve demir darbeleri ile yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavganın yer vermeme nedeniyle çıktığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bilecik'te pazar esnafı arasında kavga: 2 yaralı
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