Bilecik'te Polisten Minik Öğrencilere Bilgilendirme

07 Aralık 2018 Cuma 11:16



07 Aralık 2018 Cuma 11:16

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Balaban İlkokulu 1/B sınıfı öğrencilerine, polisin tanımı, görevleri ve 155 polis İmdat hattının önemi gibi birçok konuları anlattı.Sınıf etkinlikleri kapsamındaki eğitime, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları İsmail Karadaş, Deniz Soylu ve Mustafa Güngör katıldı. Türk Polis Teşkilatı'nın küçük yaşta çocuklara sevdirilmesi ve tanıtılması kapsamında minik öğrenciler ziyaret edilerek polisin görevleri, trafik kurallarına uymaları ve 155 İmdat hattının önemini hakkında bilgi verdi. Eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere yönelik yapılan etkinlik, "Polis görevleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Etkinlikte miniklere polisin tarifi, üniformalarına göre polis memurlarının görevleri, polisin çocukların korkulu değil sevimli polis amcaları olduğu anlatıldı. Polisler, minik öğrencilerden okula anne veya babalarıyla gidip gelmelerini, araçlarda arka koltuklara oturmalarını, emniyet kemeri takmalarını, minik öğrencilerin tanımadığı kişilerden uzak durmaları gerektiği, yabancı kişilere kapıyı açmamaları, kayıp olunca neler yapmaları, ev adreslerini ve telefon numaralarının muhakkak ezberlemeleri gerektiği olumsuzluk durumunda 155 Polis İmdat hattını aramalarını istediler.Balaban Okul Müdürü Mustafa Çalışkan, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, öğrenciler için çok verimli ve eğlenceli bir ziyaret olduğunu belirterek Osmaneli Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.Etkinlik polisler tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtmasıyla son buldu. - BİLECİK