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Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti

Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görevi başında giren ekipleri ziyaret etti.

01.01.2020 02:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:06
'te protokol üyeleri, yeni yıla görevi başında giren ekipleri ziyaret etti.
Vali Bilal Şentürk, 2. Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte Ertuğrul Gazi Karakolu'nu ziyaret etti.
Karakolda görev yapan memurlarla bir süre sohbet eden protokol üyeleri, daha sonra Bilecik Belediyesi önünde oluşturulan kontrol noktasını ziyaret ederek görev başındaki polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.
Vali Şentürk, telsiz ile teşkilat mensuplarına seslenerek, "Zaman ve mekan gözetmeksizin özveri ile çalışan ve vatanımızın güvenliğini sağlayan siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin emeği bizim için çok değerli ve önemlidir. Hepinizin yeni yılını kutluyorum." dedi.
Bilecik'te protokol üyeleri, yeni yıla görev başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti

Jandarma, Bilecik, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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