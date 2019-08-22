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Bilecik'te robotik kodlama eğitimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) ilkokul ve ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verilecek.

22.08.2019 15:04 Bilecik'te robotik kodlama eğitimi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) ilkokul ve ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimi verilecek.
Rektörlükten yapılan açıklamada, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilecek eğitimin 26 Ağustos'ta başlayacağı ve iki hafta süreceği duyuruldu.
SEM Müdürü Serkan Varsak eğitimin, öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik alanlara yatkınlıklarının artması, takım çalışmasını öğrenmeleri ve geleceğin teknolojisiyle daha ilköğretim sıralarında tanışmalarına olanak sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bilişsel ve zihinsel eğitimi amaçlayan kurs ile öğrencilerin, veri teknolojisini eğlenceli bir şekilde öğrenebilmelerini amaçladık. Üniversite envanterindeki eğitim setleri ile çocuklar becerilerini eğlenceli bir şekilde geliştirecek. Robotik kodlama eğitimi ile çocuklar hem robotlar aracılığıyla mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini öğrenecek hem de daha ilköğretim sıralarında alanında uzman mühendis eğitmenler ile üniversite sıralarıyla tanışmış olacaklar."

Bilgisayar, Bilecik, Teknoloji

Kaynak: AA

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