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Bilecik'te sağlık çalışanlarına tulum desteği

Bilecik'te sağlık çalışanları için yoğun bakım tulumu bağışlandı.

09.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:05
Bilecik 'te sağlık çalışanları için yoğun bakım tulumu bağışlandı.
Kentte yaşayan iş adamı Turgut Özen, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek olmak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğüne 2 bin 500 tulum teslim etti.
İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, bakanlığın sağlık çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, "Sağlık Bakanlığımız, kişisel koruyucu ekipmanları konusunda tüm ihtiyaçlarımızı eksiksiz olarak bize temin ediyor. Turgut Özen bey de bu konuda destek sağlamak istedi, bize tulum desteği verdi, lojistiğimizi güçlendirdi." dedi. Bilecik’te sağlık çalışanlarına tulum desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Bilecik, Güncel
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