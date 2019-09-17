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Bilecik'te "sarı karpuz" hasadı başladı

Bilecik'te yetiştirilen "sarı karpuz" hasadı başladı.

17.09.2019 15:36Bilecik'te
Bilecik'te yetiştirilen "sarı karpuz" hasadı başladı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş. merkez Yeniköy'de kadın çiftçilerle hasada katılarak, ilin tarımına ayrı bir renk katan ürünün tanıtımı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Ata tohumun geliştirmesi ve üreticilerin atalarından kalan çevre şartlarına uyum kabiliyeti yüksek tohumların kullanımının yaygınlık kazanmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirten Yoldaş, "Verimi yüksek, katma değerli ürünleri ön plana çıkararak ilimizin tarım ekonomisine katkı sağlamalıyız. Ayrıca tarıma dayalı sanayi entegrasyonu ve son teknolojik imkanları kullanarak tarımsal üretim de milli duruş sergileyerek, yerelde kalkınmayı gerçekleştirmeliyiz. Her zaman üreten çiftçimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Yeniköy, Bilecik, Ekonomi

Kaynak: AA

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