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Bilecik'te Senato Toplantısı gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu'nun son toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleşti.

09.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:16Bilecik'te Senato Toplantısı gerçekleşti
Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu'nun son toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ev sahipliğinde Bilecik'in ilçesinde gerçekleşti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Hanife Mut ve Prof. Dr. Harun Mindivan ile senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, senato toplantılarına ilçelerin ev sahipliği yapması yönünde aldıkları karar neticesinde Bozüyük'te olduklarını belirtti. Rektör Taş, toplantıya ev sahipliği yapan Bozüyük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent'e, yakın ilgileri nedeniyle Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ile toplantının düzenlenmesinde emeklerinden dolayı Bozüyük Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Ekinci'ye teşekkür etti. Açılış konuşmasının ardından başlayan toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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