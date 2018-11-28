Bilecik'te Sendika Şube Başkanına Silahlı Saldırı

Büro Memur-Sen Yalova
ve Bilecik
temsilcisi Mustafa Akış
, Bilecik'in Bozüyük
ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa
Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Bilecik ve Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Bacaklarından yaralanan Akış, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Memur Sen,Bilecik
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:24