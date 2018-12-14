Bilecik'te Sendika Şube Başkanına Yapılan Silahlı Saldırı

Büro Memur-Sen Yalova
Şube Başkanı Mustafa Akış
'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Bilecik
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi Eskişehir
'de yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
28 Kasım'da Kasımpaşa
Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük
Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Memur Sen,Bilecik
14 Aralık 2018 Cuma 14:06