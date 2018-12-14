14 Aralık 2018, 14:06
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Bilecik'te Sendika Şube Başkanına Yapılan Silahlı Saldırı

Bilecik

Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'ın silahla yaralanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheliyi Eskişehir'de yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

28 Kasım'da Kasımpaşa Mahallesi 107 Sokak'ta, Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış'a (37), evinin önünde maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Bacaklarından yaralanan Akış, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Memur Sen,Bilecik
14 Aralık 2018 Cuma 14:06