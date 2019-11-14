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Bilecik'te Sevgi Evleri çocukları, protokol üyeleri ve akademisyenlerle maç yaptı

Bilecik'te "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar, Şeyh Edebali Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte futbol oynadı.

14.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:00Bilecik'te Sevgi Evleri çocukları, protokol üyeleri ve akademisyenlerle maç yaptı
'te "Sevgi Evleri"nde kalan çocuklar, Şeyh Edebali Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte futbol oynadı.
Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde bulunan statta, Vali Bilal Şentürk ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'ın vuruşuyla başlayan karşılaşmada, çocukların takımında yer alan protokol üyeleri, üniversitenin akademisyen kadrosuna karşı mücadele etti.
Futbolun keyfini çıkaran çocuklar, Vali Şentürk, Rektör Taş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile aynı takımda oynamanın mutluluğunu yaşadı.
Renkli görüntülere ve mücadelelere sahne olan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Şentürk, karşılaşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üniversitedeki hocalarımızla sevgi evlerindeki gençlerimizle futbol müsabakası gerçekleştiriyoruz. Hem kaynaşıyoruz hem de sahamızın güzelliğinden istifade etmiş oluyoruz. Bundan sonra da ara ara karma maçlar yapacağız. tabii ki kaynaşmak için yapılır, sağlık için yapılır. Bizde bu şekilde gençlerimizle hocalarımızla bir araya gelerek kaynamış oluyoruz." dedi.

Rektör Taş da büyükşehirlerde bu tür organizasyonların zor gerçekleştiğini belirterek, "Bilecik'in önemli avantajlarından biri tüm kamu kurum ve kuruluşları bir arada rahatça koordine olabiliyor. Güzel bir paylaşım gerçekleştiriyoruz. Bugün çocuklarımızın duygularına ve düşüncelerine tercüman olduk." ifadesini kullandı.

Sevgi Evleri, Bilecik, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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