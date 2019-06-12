12.06.2019 14:59
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Bilecik'te şiddetli yağış ve dolu

Bilecik

Bilecik'te şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı.

Bilecik'te şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı.
Kent merkezinde yarım saat süresince sağanak ve dolu etkili oldu.
Bahçelievler Mahallesi'nde bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.
Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan alt geçit de su altında kaldı. Adeta gölete dönen alt geçitte sürücüler zor anlar yaşadı.
Belediye görevlileri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Trafik ekipleri de önlem aldı.
Kaynak: AA
Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler, Bilecik, Güncel