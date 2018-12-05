Bilecik'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Bilecik
'teki bir eve düzenlenen operasyonda, silah imalatında kullanılan makine ve tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli A.K'nın adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin deposuna yapılan aramada, silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen torna makinesi, 6 tabanca, tabanca ve tüfek aparatı, şarjörler ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:48