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Bilecik'te sokak hayvanlarına barınak ve yem desteği

Bilecik Belediyesi ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Bilecik Şubesi üyeleri tarafından sokak hayvanlarına kulübe ve yem noktası oluşturuldu.

26.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:38Bilecik'te sokak hayvanlarına barınak ve yem desteği
Belediyesi ile Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Bilecik Şubesi üyeleri tarafından sokak hayvanlarına kulübe ve yem noktası oluşturuldu.
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları ile AHBAP üyeleri iş birliğinde hazırlanan kulübe ve yem noktaları, belirlenen bölgelere bırakıldı.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir çalışmaya imza attıklarını vurguladı.
Havaların soğumaya başladığını ve sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:
"Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde can dostlarımız olan kedi, köpek ve kuşların daha yaşanabilir bir ortama kavuşmaları için birlikte hazırlanan kulübe ve yemlikleri şehrimizin birçok noktasına koyduk. Bununla birlikte Bilecik Belediyesi olarak sokak hayvanlarımıza dört mevsim en uygun koşulları sağlamaya ve gerektiğinde onların tedavilerini yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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