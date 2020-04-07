Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilecik'te spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü

Bilecik'teki Atatürk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.

07.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:35
Bilecik'te spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü
Bilecik 'teki Atatürk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında siperli maske üretim atölyesi haline getirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gençlerin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmalar yapan gençlik liderleri ve dört antrenör, spor salonunda günlük 400'e yakın maske üretiyor.
Standartlara uygun üretilen siperli maskeler, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine ulaştırılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak Türkiye genelinde yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Gençleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan gençlik liderlerinin yine sahada olduğunu kaydeden Leblebicioğlu, şöyle konuştu:
"Gençlik Merkezi binamız şu an Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi yapıldı. Maske üretimi için de bir binaya ihtiyaç vardı, biz de spor salonumuzu maske üretim alanına dönüştürdük. Tüm çalışan arkadaşlarımız, antrenörlerimiz, liderlerimiz bu konuya önem verdiler: Günde 400'e yakın siperlik maske üretiyorlar."
Leblebicioğlu, mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaşmak istediklerini ve onlara bir nebze olsun destek olmak istediklerini ifade ederek, "Buradaki arkadaşlarımız, kendilerini gençliğe hizmete adamış durumdalar, onlar evde kalanlar için dışarıdalar. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe ulaşması için burada hepimiz var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Bilecik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te spor salonu maske üretim atölyesine dönüştürüldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor

Son Dakika Güncel Haberleri

11:20: Katiliyle birlikte kamerada - Haber 11:20: Siirtli göçebe, korona virüse dikkat çekmek için hayvanlarına maske taktı - Haber 11:20: Ertuğrul Çetin: "Tedbirini al, temassız kal, evinde kal, sağlıkla kal" - Haber 11:18: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:18: Ahlatlı hakkak Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ahşaba işliyor - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:45: Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler