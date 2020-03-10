Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek
Bilecik'te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek başkanları 2. Jandarma Tugay Komutanı makamında ziyaret ederek, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söylediler.
10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Bilecik 'te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek başkanları 2. Jandarma Tugay Komutanı makamında ziyaret ederek, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söylediler.
Bilecik'te kurulan Erzurumlular, Sinoplular, Karadenizliler, Pazarcıklılar, Gölpazarlılar, Ahbaz, Sarmaşıklılar, Kurtköylüler, Kızıldamlılar, Yeniköy Girişimci Kadınlar, Kapaklılar, Edebali derneklerinin başkanları ve STK temsilcileri 2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı ziyarette bulundu.
Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan Sarmaşıklılar Dernek Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, "Komutanımız Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya İdlip şehitlerimiz için başsağlığı ve gazilerimiz için şifalar diledik. Türk milleti olarak her daim ordumuzun askerimizin güvenlik güçlerimizin Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ilettik. Allah Türk askerimizi korusun ve her daim muzaffer eylesin inşallah" dedi.
2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye edilen Türk Bayrağı öperek teslim aldı. - BİLECİK
Bilecik'te kurulan Erzurumlular, Sinoplular, Karadenizliler, Pazarcıklılar, Gölpazarlılar, Ahbaz, Sarmaşıklılar, Kurtköylüler, Kızıldamlılar, Yeniköy Girişimci Kadınlar, Kapaklılar, Edebali derneklerinin başkanları ve STK temsilcileri 2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı ziyarette bulundu.
Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan Sarmaşıklılar Dernek Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, "Komutanımız Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya İdlip şehitlerimiz için başsağlığı ve gazilerimiz için şifalar diledik. Türk milleti olarak her daim ordumuzun askerimizin güvenlik güçlerimizin Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ilettik. Allah Türk askerimizi korusun ve her daim muzaffer eylesin inşallah" dedi.
2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye edilen Türk Bayrağı öperek teslim aldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek
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