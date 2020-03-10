Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek - Güncel

Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek

Bilecik'te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek başkanları 2. Jandarma Tugay Komutanı makamında ziyaret ederek, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söylediler.

10.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Bilecik'te STK'lar ve derneklerden Mehmetçiğe destek
Bilecik 'te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve dernek başkanları 2. Jandarma Tugay Komutanı makamında ziyaret ederek, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söylediler.

Bilecik'te kurulan Erzurumlular, Sinoplular, Karadenizliler, Pazarcıklılar, Gölpazarlılar, Ahbaz, Sarmaşıklılar, Kurtköylüler, Kızıldamlılar, Yeniköy Girişimci Kadınlar, Kapaklılar, Edebali derneklerinin başkanları ve STK temsilcileri 2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı ziyarette bulundu.

Yapılan ziyaret hakkında bir açıklama yapan Sarmaşıklılar Dernek Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen, "Komutanımız Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'ya İdlip şehitlerimiz için başsağlığı ve gazilerimiz için şifalar diledik. Türk milleti olarak her daim ordumuzun askerimizin güvenlik güçlerimizin Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ilettik. Allah Türk askerimizi korusun ve her daim muzaffer eylesin inşallah" dedi.

2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye edilen Türk Bayrağı öperek teslim aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Bilecik, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Güncel
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün