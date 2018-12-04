Bilecik'te Şüpheli Ölüm

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde aniden rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Haceloğlu Mahallesi Hürriyet
Caddesi'nde yaşayan Orhan Karakaş (56), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
Karakaş'ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı.
Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karakaşının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa
Grup Başkanlığına gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hürriyet,Osmaneli,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 14:19