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Bilecik'te TAMP Toplantısı yapıldı

Bilecik'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) KBRN Hizmet Grubu toplantısı yapıldı.

26.09.2019 11:44Bilecik'te TAMP Toplantısı yapıldı
Bilecik'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) KBRN Hizmet Grubu toplantısı yapıldı.

Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel başkanlığında, Afet Müdahale Planı (TAMP-BİLECİK) KBRN Hizmet Grubu ana çözüm ortağı olarak destek çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile toplantı yapıldı. Toplantı sonrası kısa değerlendirme yapan Bilecik Afet ve Acil Durum İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, "KBRN Hizmet Grubu faaliyetleri, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar, destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları, ekip yapılanmaları, hareket tarzları, emir komuta zinciri, ekiplerin haberleşme sistemleri ve konuşlanma alanları gibi konular değerlendirildi" şeklinde konuştu. - BİLECİK

Hayri Demirel, Türkiye, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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