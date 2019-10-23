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Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası

Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

23.10.2019 11:12Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı iddiası
Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A'nın evinde ve aracında tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 55 sikke ile 47 parça süs eşyası ve takı, dedektör, define aramada kullanılan çubuk ile av tüfeği ele geçirdi. Bu malzemeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

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