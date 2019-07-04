04.07.2019 12:57
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı Aynı aileden 3 kişi ve yanlarında çalışan 2 kişi gözaltına alındıBİLECİK - Bilecik'te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Aynı aileden 3 kişi ve yanlarında çalışan 2 kişi gözaltına alındı
BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen operasyonda dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Pazartesi sabahı yapılan operasyonda Ramazan Mustafa S., eşi Gülmisal S., kızı Fatmanur S. ve yanlarında çalışan Emine Ö. ile Furkan S. gözaltına alındı. Zanlılar 3 günlük sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Bilecik'te tekstil dükkanı işletmeciliği yapan Mustafa S.'nin iş yerinde ekipler kapsamlı arama yaparken, bazı evraklara el konuldu. Bilecik'te tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 5 gözaltı
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:17   Uludağ'da ıhlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
16:16   Aladağ Yurt Yangını Davasında karar çıktı
16:11   Zehir taciri kadın 2 silahla yakalandı
16:11   Taksiciyi bıçakla gasp eden şahıs yakalandı
16:10   Jandarmanın uyuşturucu ve silahla yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı
16:10   Belçikalı turistten dilenci kadına hırsızlık suçlaması
16:07   77 yaşındaki şahıs kenevir operasyonunda gözaltına alındı