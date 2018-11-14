Bilecik'te "Tek Bağımlılığımız Toprak Olsun" Projesi

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:54

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliğinde bağımlılıkla mücadele amacıyla geliştirilen "Tek bağımlılığımız toprak olsun" projesi uygulamaya konuldu.Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik Kızıldamlar köyünde düzenlenen ağaçlandırma ve teknik gezide, öğrencilerin doğayla buluşmasının önemine dikkati çekti.Kızıldamlar köyünde isimlerinin bulunduğu fidanları toprakla buluşturan öğrencilere, Aşağıköy'de belediyeye ait Trabzon hurması bahçesinde meyve ağaçlarında budama, sulama, gübreleme, aşılama ve genel meyve yetiştiriciliği konularında bilgilendirmede bulunuldu.