Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilecik'te Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verildi - Güncel

Bilecik'te Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentteki kurumlar ve AFAD gönüllerine Deprem Haftası kapsamında eğitimi verildi.

19.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:50
Bilecik'te Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü tarafından kentteki kurumlar ve AFAD gönüllerine Deprem Haftası kapsamında eğitimi verildi.

AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafından Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında bir çok kurum, kuruluş ve AFAD gönüllerine Temel Afet Bilinci ve Yangın Farkındalık Eğitimi verdi. Eğitimde, afet kültürünün yerleşmesi ve farkındalık oluşturmak amaçlanırken, uygulamalı eğitim sonrası bina tahliye ve yangın tatbikatı yaptırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Deprem Haftası, Bilecik, AFAD, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil Güncel
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Güncel
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Güncel
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Güncel
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank’a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Güncel
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Loading